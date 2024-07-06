Генштаб: Росія втратила ще 1 260 військових і 11 танків на фронті

За минулу добу, 5 липня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 260 російських військових, повідомив Генштаб ЗСУ. Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими й пораненими майже 549 840 солдатів.
Також Сили оборони знищили:
- танки — 8 153 (+11);
- бойові броньовані машини — 15 629 (+18);
- артилерійські системи — 14 897 (+66);
- реактивні системи залпового вогню — 1 115;
- засоби ППО — 878;
- літаки — 360;
- гелікоптери — 326;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 809 (+58);
- крилаті ракети — 2 351 (+9);
- кораблі / катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 20 053 (+76);
- спеціальна техніка — 2 479 (+6).
- Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
- 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.