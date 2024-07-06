Генштаб: Росія втратила ще 1 260 військових і 11 танків на фронті

За минулу добу, 5 липня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 260 російських військових, повідомив Генштаб ЗСУ. Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими й пораненими майже 549 840 солдатів.

Також Сили оборони знищили:

танки — 8 153 (+11);

бойові броньовані машини — 15 629 (+18);

артилерійські системи — 14 897 (+66);

реактивні системи залпового вогню — 1 115;

засоби ППО — 878;

літаки — 360;

гелікоптери — 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 809 (+58);

крилаті ракети — 2 351 (+9);

кораблі / катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 20 053 (+76);

спеціальна техніка — 2 479 (+6).

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ