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Генштаб: Росія втратила ще 1 260 військових і 11 танків на фронті

Автор:
Олександра Опанасенко
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За минулу добу, 5 липня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 260 російських військових, повідомив Генштаб ЗСУ. Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими й пораненими майже 549 840 солдатів.

Також Сили оборони знищили:

  • танки — 8 153 (+11);
  • бойові броньовані машини — 15 629 (+18);
  • артилерійські системи — 14 897 (+66);
  • реактивні системи залпового вогню — 1 115;
  • засоби ППО — 878;
  • літаки — 360;
  • гелікоптери — 326;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 809 (+58);
  • крилаті ракети — 2 351 (+9);
  • кораблі / катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 20 053 (+76);
  • спеціальна техніка — 2 479 (+6).

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

  • Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
  • 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.