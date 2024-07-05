У міністра оборони Умєрова два нові заступники. Хто вони

У міністра оборони України Рустема Умєрова зʼявилися два нові заступники — Анатолій Клочко та Олександр Сергій. Їхнє призначення погодив уряд на засіданні 5 липня.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Анатолій Кличко народився у Харкові й закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, а потім — Національну академію оборони України та Національний університет оборони України. Був командиром ракетної бригади армійського корпусу, очолював Центральне ракетно-артилерійське управління, а потім — Центральне управління забезпечення засобами ураження.

Анатолій Кличко. Міністерство оборони України

Олександр Сергій народився на Буковині, закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище, а згодом отримав спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ і закінчив Національний університет оборони України.

Олександр Сергій. Міністерство оборони України

Новий заступник брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне. Потім був на керівних посадах у ЗСУ, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії. Має нагороду — державний Орден князя Данила Галицького.