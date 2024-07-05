«Жодних домовленостей про Україну без неї». Українське МЗС відреагувало на візит угорського премʼєра Орбана до Москви

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на сьогоднішній візит премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви.
У відомстві наголосили, що угорська сторона вирішила здійснити цю поїздку без погодження чи координації з Україною.
«Нагадуємо, що для нашої держави принцип «жодних домовленостей про Україну без України» залишається непорушним, і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися», — зауважили в МЗС.
Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру, на думку відомства, залишається Формула миру.
«Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла й Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру, засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру», — заявили в українському Міністерстві закордонних справ.
Як зазначили у відомстві, за результатами нещодавнього візиту Орбана до Києва, Україна готова й надалі працювати над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції.
- Сьогодні, 5 липня 2024 року, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїхав із неоголошеним візитом до Москви, де вже зустрівся з лідером РФ Путіним. Про що вони говорили, розповіли тут.
- 2 липня 2024 року Орбан відвідував Київ, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.