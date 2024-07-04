Такер Карлсон анонсував інтервʼю із Зеленським. В Офісі президента це заперечили

Речник президента України Сергій Никифоров заперечив, що Володимир Зеленський запланував інтерв’ю з американським журналістом Такером Карлсоном — колишнім ведучим Fox News, антивакцинатором, симпатиком Дональда Трампа і Володимира Путіна.

«Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела у ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає», — заявив Никифоров.

Напередодні Карлсон заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито погодився на розмову з ним.

«Схоже, ми отримаємо інтервʼю із Зеленським. Ми намагалися [домовитися про інтервʼю] протягом двох років, і особливо інтенсивно після інтервʼю з Путіним у лютому. Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Сподіваємося, [інтервʼю] скоро вийде», — написав Карлсон.