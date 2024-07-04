Українського морпіха евакуювали з окупованої території — він пробув у російському полоні півтора року

Загін спеціальної розвідки Військово-морських сил України «Янголи» провів багатоетапну спеціальну операцію та евакуював з тимчасово окупованої території України 29-річного морського піхотинця Олександра. Він пробув у російському полоні півтора року.

Про це повідомила пресслужба ВМС України.

Морпіх Олександр потрапив у полон росіян під час виконання завдання. За півтора року полону він неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими.

З перших днів «Янголи» шукали варіантів, як повернути морпіха назад, а ще всіляко підтримували його матір Ольгу, яка працює вчителькою української мови.

«До останнього моменту я не могла повірити, що це все можливо. Рік тому, на День морської піхоти, «Янголи» приїхали і пообіцяли його повернути. Пройшов рік і Саша тепер вдома. Я досі не можу в це повірити. Дуже дякую хлопцям за те, що повернули мого сина», — розповіла Ольга.

Для визволення Олександра залучили багато сил. З міркувань безпеки деталі операції не розкривають, але ВМС наголошують, що вона була складною і багатоетапною. Усі етапи операції особисто контролював командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

«Янголи» успішно евакуювали в Україну 68 людей, Олександр став 69-м.