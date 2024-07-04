Цієї ночі ППО збила 21 з 22 дронів Shahed. На Чернігівщині є влучання в енергетику

У ніч на 4 липня українська ППО збила 21 з 22 дронів Shahed, які запустила Росія. Їх знищили в межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Росіяни запускали безпілотники до Києва хвилями і з різних напрямків, але жоден дрон до самої столиці не долетів — їх збили на підступах до міста. За даними КМВА, минулося без постраждалих і руйнувань.

Також під час нічної атаки один російський дрон влучив в енергетичний об’єкт на Чернігівщині, повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус. Зараз без світла залишились 5 963 споживачі. Енергетики працюють над відновленням.