Генштаб: Росія за добу втратила ще 1 200 військових, 65 артилерійських систем і 17 бронемашин

За минулу добу, 3 липня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 200 російських військових, повідомив Генштаб ЗСУ.
Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими й пораненими майже 547 470 солдатів.
Також Сили оборони знищили:
- танки — 8 132 (+9);
- бойові броньовані машини — 15 600 (+17);
- артилерійські системи — 14 777 (+65);
- реактивні системи залпового вогню — 1 115;
- засоби ППО — 878 (+2);
- літаки — 360;
- гелікоптери — 326;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 694 (+26);
- крилаті ракети — 2 342 (+6);
- кораблі / катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 19 923 (+73);
- спеціальна техніка — 2 468 (+4).
- Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
- 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.