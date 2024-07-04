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Генштаб: Росія за добу втратила ще 1 200 військових, 65 артилерійських систем і 17 бронемашин

Автор:
Олександра Опанасенко
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За минулу добу, 3 липня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 200 російських військових, повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими й пораненими майже 547 470 солдатів.

Також Сили оборони знищили:

  • танки — 8 132 (+9);
  • бойові броньовані машини — 15 600 (+17);
  • артилерійські системи — 14 777 (+65);
  • реактивні системи залпового вогню — 1 115;
  • засоби ППО — 878 (+2);
  • літаки — 360;
  • гелікоптери — 326;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 694 (+26);
  • крилаті ракети — 2 342 (+6);
  • кораблі / катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 19 923 (+73);
  • спеціальна техніка — 2 468 (+4).

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

  • Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
  • 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.