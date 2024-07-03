Генштаб ЗСУ заявив про втрати росіян у ще 1 180 військових. Знищили 61 артилерійську систему

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (2 липня), російські війська втратили орієнтовно 1 180 військовослужбовців (вбиті та поранені), 16 танків, 17 бронемашин і 57 артилерійський систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, 63 одиниці автотехніки та 12 одиниць спецтехніки, а також 27 безпілотників різного рівня.
Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:
- Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
- 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.