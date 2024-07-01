У Лондоні армійські коні скинули з себе вершників і втекли у місто. Це вже другий такий випадок з квітня

У Лондоні сьогодні вранці вулицями ловили армійських коней, які втекли від солдатів під час тренувань. Це вже другий такий випадок від квітня цього року.

Про це повідомляє CNN.

Сьогодні вранці пʼятеро солдатів проводили звичайні тренування з шістьма кіньми з кінного полку престижної палацової кавалерії. Як раптом кінь без вершника, якого вели, злякався лондонського автобуса і втік галопом. Двоє інших коней скинули своїх вершників і побігли слідом за ним.

Як повідомив CNN представник армії, коней швидко й безпечно повернули. Одного з них зловили неподалік від місця подій, а двоє інших добігли до мосту Воксхолл, що за 2,5 км звідти.

В армії повідомили, що один кінь отримав незначні поранення, однак лікування не потребує, а солдати не постраждали.

Палацова кавалерія діє як офіційна охорона короля та бере участь у церемоніальних обовʼязках. Вона базується в казармах Гайд-парку, неподалік від Букінгемського палацу.