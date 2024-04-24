У Лондоні пʼятеро коней Королівської гвардії скинули з себе вершників і втекли в місто. Є постраждалі

У Лондоні близько 08:30 ранку пʼятеро коней Королівської кінної гвардії скинули з себе вершників і помчали галопом, спричинивши хаос посеред міста.

Про це повідомляє Associated Press.

Це сталося сьогодні під час репетиції майбутнього військового параду біля Букінгемського палацу. Ймовірно, тварин налякав шум будівельників поруч. Пʼятеро з семи коней втекли, скинувши з себе чотирьох вершників — трьох госпіталізували з травмами.

Коні бігли центральними дорогами Лондону, збиваючи на шляху транспортні засоби й пасажирів. Свідки повідомляли, що одна з тварин врізалася в таксі, яке чекало на пасажира біля готелю, і розбила вікна автівки. Ще одна тварина врізалася в туристичний автобус, розбивши лобове скло. Невдовзі всіх коней зупинили, наразі їх обстежують ветеринари.

На відео та фото видно, як двоє коней — один білий, другий чорний — скачуть вулицею Олдвіч, між історичним фінансовим центром Лондону і жвавим туристичним районом Вест-Енд. Білий кінь був у крові.