З окупованої Херсонщини повернули ще девʼятьох дітей

З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося повернути девʼятьох дітей разом з їхніми родинами.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом повернулися чотири сімʼї, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині - 8 місяців, найстаршій – 17 років.

Зараз і діти, і їхні батьки у безпеці. Вони, як пише Прокудін, оговтуються від пережитих в окупації жахів.

Повернути родини вдалося за допомогою благодійної організації «Save Ukraine», яка займається поверненням дітей з окупованих територій та з Росії.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 139 дітей із Херсонської області.