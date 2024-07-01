Суд Баварії дозволив внутрішній розвідці стежити за діяльністю ультраправої «Альтернативи для Німеччини»

Мюнхенський адміністративний суд дозволив внутрішній розвідці в Баварії стежити за регіональним обʼєднанням ультраправої «Альтернативи для Німеччини» (АдН).
Про це пише пресслужба суду.
Згідно з рішенням, Баварській службі з захисту конституції дозволили «здійснювати моніторинг АдН як партії в цілому та інформувати про це громадськість».
В суді пояснили своє рішення антиконституційними діями партії. Там також зазначили, що заяви представників АдН створюють «сценарій загрози і жаху» щодо мігрантів і людей мусульманського віросповідання.
- «Альтернатива для Німеччини» — найбільша ультраправа німецька партія. Вона з’явилася у 2013 році на хвилі єврокризи як партія єврокритиків. У 2017 році вона пройшла до німецького парламенту — це вперше ультраправі потрапили у Бундестаг із часів Другої світової.
- АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», критикує ЄС та допомогу Україні.
- Наприкінці травня — перед виборами до Європарламенту — АдН виключили з ультраправої групи ЄП. Причиною стала заява євродепутата від цієї партії Максиміліана Кра, який назвав «помилковим узагальненням» той факт, що члени СС були злочинцями.