«Альтернативу для Німеччини» перед виборами виключили з ультраправої групи Європарламенту

Найбільшу ультраправу німецьку партію «Альтернатива для Німеччини» (АдН) 23 травня виключили з групи «Ідентичність і демократія» в Європейському парламенті. Це сталось на тлі низки скандалів, які останнім часом супроводжують партію. Про це повідомляє Politico.

Керівництво «Ідентичності та демократії» проголосувало за виключення АдН за два тижні до голосування на виборах до Європейського парламенту.

Причиною став скандал довкола євродепутата від цієї партії Максиміліана Кра, який у нещодавньому інтервʼю італійській газеті La Repubblica назвав «помилковим узагальненням» той факт, що члени СС були злочинцями.

Під тиском однопартійців та інших членів «Ідентичності та демократії» Кра оголосив, що призупинить свою кампанію і вийде з керівної ради «Альтернативи для Німеччини», але залишається головним кандидатом від партії напередодні виборів до Європарламенту.

АдН також заборонила Кра участь у публічних заходах партії, але попри це він зберіг місце у керівному комітеті.

Французька партія «Національне обʼєднання» раніше заявила, що у наступному складі Європейського парламенту не хоче бути з АдН в одній групі, що складається з правих популістських, націоналістичних і правоекстремістських європейських партій.