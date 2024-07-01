Російські війська обстріляли Українськ на Донеччині. Є загиблі та поранені

Зранку 1 липня російські війська обстріляли місто Українськ, що в Донецькій області. Загинули дві жінки віком 65 і 70 років років, ще вісім людей дістали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни вдарили по житловому сектору міста з РСЗВ «Ураган». Попередньо, пошкоджені 10 багатоповерхівок і адмінбудівля. Остаточні наслідки обстрілу встановлюють.

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Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликає людей евакуюватися з області. У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські війська постійно обстрілюють міста і села регіону, внаслідок чого щодня є поранені або загиблі.