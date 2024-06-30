Зеленський: Системи Patriot неефективні у боротьбі з КАБами. Україні потрібен дозвіл бити ATACMS по РФ

Системи ППО Patriot, як і інші подібні комплекси, не зможуть ефективно боротися з російськими керованими авіаційними бомбами (КАБ). Для цього українським Силам оборони потрібна далекобійна зброя для ударів по аеродромах.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтервʼю колумністці Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

За його словами, Росія використовує керовані авіабомби по всьому сходу України. За місяць окупанти випускають по Україні тисячі бомб. Раніше у своєму Telegram Зеленський зазначав, що лише цього тижня Росія використала проти України 800 КАБів.

Президент додав, що у боротьбі з КАБами можуть допомогти системи ППО, однак це не ефективно через високу вартість ракет для Patriot — близько $3 мільйонів. Крім того, їх не виготовляють в таких кількостях, як Росія — КАБи.

«Тисячі [ракет Patriot] в місяць у нас ніколи не буде. Та й сотні Patriot на місяць не буде. І тут питання не тільки в грошах, їх просто стільки не виробляють. Тому Patriot не може боротися з КАБами, [як] і будь-яка система протиповітряної оборони. У будь-якому випадку на короткій дистанції ви будете вигравати, а в довгу росіяни вас переграють», — підкреслив Зеленський.

Тому, за словами президента, треба шукати далекобійне рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки, які Росія застосовує, щоби атакувати Україну КАБами.

При цьому йдеться не лише про територію Росії, але і про тимчасово окупований Крим — про відстані понад 300 кілометрів. Тому дозвіл застосовувати ракетні системи HIMARS не допоможе у боротьбі з керованими авіабомбами чи авіацією. Натомість могли б допомогти ракети ATACMS, принаймні поки Росія не бʼє КАБами з більш віддалених аеродромів.

«Є аеродроми, де вони використовують КАБи, і поки їхні КАБи не летять на велику дистанцію, тож ми можемо бити по цих аеродромах. Але вже є аеродроми на більшій відстані. Тобто сьогодні потрібно дозволити нам застосовувати ATACMS вглиб Російської Федерації», — зазначив Зеленський.