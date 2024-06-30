На Буковині двоє чоловіків з мачете напали на прикордонника. Одного з нападників застрелили

В суботу, 29 червня, двоє чоловіків поблизу держкордону в Чернівецькій області напали на українського прикордонника.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За словами речника, інцидент стався після 21:00 на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією.

Журналіст Віталій Глагола пише, що двоє чоловіків напали на прикордонника з мачете та газовим балончиком. Його повалили та вдарили по нозі.

«З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер. На місце викликано медиків», — зазначив Демченко.

Інформацію про напад уже передали в ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії.