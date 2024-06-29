У Дніпрі на звʼязок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти після ракетного удару

У Дніпрі двоє людей, яких вважали зниклими безвісти після ракетного удару по багатоповерхівці, вийшли на звʼязок. Виявилось, що мама і син були не вдома на момент трагедії.

Доля ще кількох людей залишається невідомою, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої атаки. Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд», — зазначив Лисак.

На місці триває пошуково-рятувальна операція — надзвичаники розбирають перекриття зруйнованих поверхів.