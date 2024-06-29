Reuters: США готують новий пакет військової допомоги Україні на $150 мільйонів

У найближчі дні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $150 мільйонів. Окрім боєприпасів калібру 155 мм, там також будуть ракети-перехоплювачі до систем ППО Hawk.
Про це Reuters повідомили двоє американських чиновників.
Очікують, що пакет оголосять у понеділок, 1 липня. Таким чином CША підсилюють українську протиповітряну оборону, оскільки протягом останніх тижнів Росія завдала масштабних ударів по українській енергетиці.
Також пакет включатиме інші боєприпаси та обладнання для підтримки потреб оборони України.
- MIM-23 Hawk — це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу, розроблений компанією Raytheon і прийнятий на озброєння армії США в 60-х роках. Комплекс має три версії — Phase I, Phase II і Phase III. Спочатку він розроблявся для знищення літаків, а пізніше його доопрацювали для перехоплення ракет. Україна має такі комплекси — їх як допомогу передали союзники.