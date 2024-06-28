Президент підписав законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Що зміниться

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це свідчить картка проєкту закону.

Закон встановлює обовʼязкову переатестацію співробітників і надає визначальний голос при відборі та переатестації співробітників міжнародним партнерам.

Переатестацію співробітників проводитиме комісія, яка складається із шести людей від нового директора БЕБ і шести — від міжнародних партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Нового директора БЕБ обиратиме комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Протягом трьох наступних років працюватимуть кадрові комісії: так само шестеро членів від БЕБ і шестеро— від партнерів.

Крім того, закон визначає незалежність директора БЕБ на рівні Національного антикорупційного бюро, Спеціальної антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, а також незалежність БЕБ як інституції.

Чому це важливо

Перезавантаження Бюро економічної безпеки — це одна з умов для України в програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ). До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС.

У меморандумі з Фондом йдеться про внесення змін у чинний закон, який регулює діяльність БЕБ. Ключовою метою було розробити прозорі критерії відбору персоналу і керівництва бюро. Також у документі зазначено, що БЕБ має підпорядковуватися Мінфіну, а не напряму уряду. Реформувати БЕБ, посилити його незалежність та ефективність просила група послів країн «Великої сімки». Ці реформи — у переліку пріоритетних на 2024 рік.