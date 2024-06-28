Росіяни обстріляли Нью-Йорк на Донеччині — четверо загинули

Російські окупанти зранку 28 червня завдали бомбових ударів по Нью-Йорку на Донеччині, через що загинули чотири людини.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Ще троє людей дістали поранення, серед них восьмирічна дівчинка.

Попередньо, росіяни били керованими авіаційними бомбами. Одна влучила в приватний сектор, унаслідок чого поранення голови дістав 45-річний чоловік.

Ще один снаряд влучив по багатоквартирній забудові, є руйнування пʼятиповерхового будинку. Там загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років, поранені 39-річна жінка та її донька 8 років. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК).