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У Києві жінка потрапила під потяг метро і загинула

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

У Києві зранку 28 червня жінка впала під потяг на станції метро «Золоті ворота». Вона загинула.

Про це повідомили в ДСНС.

Жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з-під вагона. Обставини події встановлять правоохоронці.

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Пресслужба ДСНС

Рух поїздів зеленою лінією метро вже відновили.

  • Напередодні, 27 червня, чоловік потрапив під потяг на станції метро «Університет». Йому затиснуло ноги, але рятувальники змогли його деблокувати. Постраждалого госпіталізували, у нього нема важких травм.