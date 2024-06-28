У Києві жінка потрапила під потяг метро і загинула

У Києві зранку 28 червня жінка впала під потяг на станції метро «Золоті ворота». Вона загинула.
Про це повідомили в ДСНС.
Жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з-під вагона. Обставини події встановлять правоохоронці.
Рух поїздів зеленою лінією метро вже відновили.
- Напередодні, 27 червня, чоловік потрапив під потяг на станції метро «Університет». Йому затиснуло ноги, але рятувальники змогли його деблокувати. Постраждалого госпіталізували, у нього нема важких травм.