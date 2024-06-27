Словаччина посилить захист політиків після замаху на премʼєра Фіцо й обмежить протести

Парламент Словаччини ухвалив пакет законів, які мають посилити безпеку провідних політиків та інших посадовця після замаху на премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Про це пише Associated Press.

Закони набудуть чинності 15 липня, після того як їх схвалить президент Словаччини Петер Пеллегріні.

Пакет заходів уже розкритикувала словацька опозиція та правозахисна організація Amnesty International, зокрема через спробу обмежити право людей на свободу зібрань. Влада матиме право заборонити акції протесту перед будинками політиків і в житлових районах. Демонстрації також заборонять біля урядових будівель.

Міністерство внутрішніх справ Словаччини визначить і підготує довгострокові резиденції для премʼєр-міністра, президента і спікера парламенту, які будуть зобовʼязані ними користуватися. Також захист нададуть лідерам усіх політичних партій, представлених у парламенті Словаччини, генеральному прокурору і голові Конституційного суду.

Премʼєр-міністри та спікери парламенту, які відпрацювали щонайменше два терміни, отримуватимуть регулярні виплати після закінчення своїх повноважень. Наразі така виплата передбачена лише для колишніх президентів.