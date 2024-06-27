Україна та Естонія уклали безпекову угоду. Що вона передбачає

Україна та Естонія 27 червня підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Вона передбачає фінансову і військову допомогу та підтримку України на шляху до НАТО та ЄС.

Цією угодою Україна та Естонія поглиблюють свою співпрацю з метою допомогти Україні якнайшвидше перемогти у війні та запобігти нинішній та майбутнім атакам. Також вона направлена на підтримку економічної стабільності України та її відновлення.

Оборона та безпека

Згідно з угодою, Естонія надасть Україні оборонну допомогу на понад €100 мільйонів цього року та продовжуватиме різнобічну підтримку впродовж десятирічного терміну дії документа.

Крім того, естонський уряд виділятиме щонайменше 0,25 % ВВП щороку впродовж 2024—2027 років на військову підтримку. Естонія першою запропонувала фіксацію відсотка ВВП на підтримку України у двосторонніх безпекових угодах.

У документі закріплені окремі компоненти довгострокової військової допомоги Україні, зокрема щодо типів озброєння, які надає Естонія, а саме: артилерія (гаубиці калібру 122 і 155 мм), протитанкові ракетні комплекси «Мілан», ракети й міни, гранатомети Carl Gustaf та Instalaza C90, безпілотні системи та засоби РЕБ.

Естонія зобовʼязалась продовжити підготовку українських військових у рамках операції «Інтерфлекс» та у Місії ЄС із надання військової допомоги Україні (EUMAM).

Країни також продовжуватимуть поглиблювати співробітництво у сфері розвідки.

Політична співпраця та притягнення до відповідальності

Країни домовились працювати для досягнення миру в Україні. Естонія зобовʼязалась продовжувати санкційний тиск на РФ і протидіяти обходу санкцій.

Обидві країни підтвердили, що керівництво РФ необхідно притягнути до відповідальності за агресію, а сама Росія має оплатити довгострокову реконструкцію України.

Співробітництво в невійськовій сфері

Естонія підтримує прагнення України вступити до НАТО та ЄС, а також допомагатиме у впровадженні необхідних для цього реформ.

Також Естонія допомагатиме Україні протидіяти російським і будь-яким іншим кібератакам, зокрема в рамках Талліннського механізму, створеному у 2023 році.

Естонія виділить €56 мільйонів на співпрацю з метою розвитку і на гуманітарну підтримку України у 2024—2027 роках. Країна допомагатиме з реконструкцією, її пріоритетний регіон для цього — Житомирська область.

Допомагатиме країна і в гуманітарній сфері, зокрема підтримуватиме вразливі групи населення — жінок, дітей та внутрішньо переміщених особ.

Співробітництво в разі майбутнього збройного нападу

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну на прохання будь-якої сторони угоди її учасники проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому форматі. Естонія надаватиме швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, економічну допомогу.

Угода залишається чинною протягом десяти років.