На Прикарпатті посадовця виправної колонії підозрюють у катуванні засуджених

Державне бюро розслідувань підозрює працівника оперативного відділу Коломийської виправної колонії у систематичному катуванні засуджених.

Про це пише пресслужба ДБР.

Оперативні дані свідчать, що фігурант неодноразово застосовував силу, аби дізнатись у засуджених ту чи іншу інформацію. Він відповідав за ситуацію в колонії, мав запобігати можливим злочинам чи провокаціям.

Слідчі задокументували застосування сили та морального тиску щодо двох засуджених, щоб дізнатися від них, як до колонії потрапляють наркотики.

Коли чоловіки відмовилися від співпраці, посадовець почав бити їх, лаяти й погрожувати — протягом кількох годин.

Фігуранту загрожує до 12 років увʼязнення за ч. 3 ст. 127 КК України (катування).