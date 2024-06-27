Суд Франції вважає, що лідер Сирії Асад вивів себе з-під дії імунітету. Днями суд підтвердив ордер на його арешт

Апеляційний суд Парижу, коли аргументував законність ордера на арешт діючого президента Сирії Башара аль Асада, мотивував це тим, що той вчинив міжнародні злочини, чим вивів себе з-під дії імунітету.
Про таку мотивацію суду в четвер на пресконференції «Бабелю» розповіли адвокати потерпілих та правозахисних організацій, що є учасниками процесу. «Бабель» також отримав мотиваційну частину рішення.
Згідно з ним, суд вважає, що мета персонального імунітету президента — це здійснення представницьких функцій на міжнародному рівні. «Використання хімічної зброї головою держави проти власного населення не підпадає під визначення президентських обовʼязків. Тому Башар Асад сам вивів себе з-під дії персонального імунітету, коли не повівся як голова держави», — сказано в документі.
Крім того, суд зазначив, що заборона використання хімічної зброї є частиною міжнародного права, а її використання — це міжнародний злочин, тому теж не може розглядатися як частина офіційних функцій голови держави.
Крім того, суд посилається на декілька резолюцій Ради Безпеки ООН щодо колишньої Югославії, Руанди та Сьєра-Леоне, де зазначив, що «людство обстоювало цінності людства і що персональний імунітет (президента) не можна прирівнювати до безкарності». Крім того, Радбез ООН кілька разів закликав притягнути до відповідальності відповідальних за хімічні атаки в Сирії, і в тих закликах ніколи не згадували про імунітети, які могли б запобігти розслідуванню.
Суд також зазначив, що очевидно Сирія ніколи не буде переслідувати Башара Асада за ці злочини, і що вона ніколи не відмовиться від персонального імунітету свого президента, і оскільки жоден міжнародний суд не має юрисдикції розглянути відповідальність Асада (Сирія не є членом Міжнародного кримінального суду), тому суд затвердив ордер на арешт Асада.
У прокурорів залишається 4 дні на оскарження рішення у Верховному суді. Якщо цього не буде, Франція, очевидно, звертатиметься до Інтеполу по видачу червоної картки на Асада.
- У листопаді 2023 року Франція видала міжнародні ордери на арешт президента Сирії Башара Асада, його брата Магера Асада та ще двох їхніх впливових соратників — директора філії Сирійського науково-дослідного центру (SSRC) генерала Гассана Аббаса і офіцера звʼязку між президентським палацом і SSRC генерала Бассама аль Хассана Судді.
- Усі вони, за версією слідства, причетні до атак хімічною зброєю на сирійські міста, які контролювала опозиція влітку 2013 року. Тоді від отруєння хлором і зарином загинули понад тисячу людей, зокрема сотні дітей. Паризький суд кваліфікував ці дії як злочини проти людяності.
- Башар Асад є чинним президентом, тому має імунітет, який захищає його від затримання й арешту. У травні 2023 року французька Антитерористична прокуратура навіть попросила апеляційний суд Парижу ухвалити рішення про скасування ордера на арешт Асада, заявивши, що він має абсолютний імунітет як діючий голова держави. Такий самий імунітет мають премʼєр-міністри й міністри закордонних справ Сирії.
- 26 червня 2024 року стало відомо, що Апеляційний суд Парижу підтвердив міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада. Якщо Франція доведе законність ордера на арешт Асада, це дасть можливість переслідувати інших диктаторів.