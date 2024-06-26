Історичне рішення. Апеляційний суд Парижу підтвердив міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада

Апеляційний суд Парижу підтвердив міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада.

Про це «Бабелю» повідомила Жан Сульцер — адвокатка громадських організацій та кількох потерпілих, які подали скаргу до Паризького суду.

«Це історичне рішення. Це перший раз, коли національний суд визнає, що особистий імунітет чинного голови держави не є абсолютним. Ця перемога скріплена мужністю та наполегливістю французів і сирійців, які постраждали від хімічних атак у Сирії. Це важливий крок у боротьбі з безкарністю, що відкриває шлях до суду над Башаром Асадом у Франції», — заявила вона.

У листопаді 2023 року Франція видала міжнародні ордери на арешт президента Сирії Башара Асада, його брата Магера Асада та ще двох їхніх впливових соратників — директора філії Сирійського науково-дослідного центру (SSRC) генерала Гассана Аббаса і офіцера звʼязку між президентським палацом і SSRC генерала Бассама аль Хассана Судді.

Усі вони, за версією слідства, причетні до атак хімічною зброєю на сирійські міста, які контролювала опозиція влітку 2013 року. Тоді від отруєння хлором і зарином загинули понад тисячу людей, зокрема сотні дітей. Паризький суд кваліфікував ці дії як злочини проти людяності.