Парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ

Парламент Грузії 27 червня затвердив у першому читанні законопроєкт «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх» і поправки до 18 законів, що обмежують права ЛГБТ.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Проєкти пропонують заборонити зміну статі, усиновлення та опіку над неповнолітніми для одностатевих пар, а також проведення зборів, спрямованих на «популяризацію» одностатевих шлюбів, зміну статі, усиновлення дітей одностатевою парою.

Крім того, пропонується заборонити поширення у творах, програмах та інших матеріалах контент про одностатеві шлюби, інцест, всиновлення дітей одностатевими парами та операції зі зміни статі.

Грузинські депутати також хочуть встановити 17 травня нове державне свято — День святості сімʼї. Цього дня у світі відзначають День боротьби проти гомофобії та трансфобії.

Владна партія «Грузинська мрія» планує затвердити законопроєкти у другому і третьому читанні під час осінньої сесії, яка відкриється у вересні — незадовго до проведення парламентських виборів 26 жовтня.