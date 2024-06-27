Київ опинився у десятці найгірших для життя міст світу за версією The Economist

Київ другий рік поспіль потрапив до десятки найменш зручних для життя міст за версією журналу The Economist.

До рейтингу увійшли 173 найбільші міста світу. Фахівці оцінювали їх за кількома критеріями — стабільність, охорона здоров’я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура.

Рейтинг найзручніших і найменш зручних міст для життя у світі за версією The Economist. The Economist

Рейтинг третій рік поспіль очолює Відень (Австрія) — місто отримало найвищі бали в усіх критеріях, крім одного. До пʼятірки лідерів також увійшли ще три європейські міста — Копенгаген у Данії, Цюрих і Женева у Швейцарії. У них живуть відносно мало людей, тож, як правило, у них менший рівень злочинності та зручніша система громадського транспорту.

Також у топі опинилися канадські міста Калгарі та Ванкувер, а ще Мельбурн і Сідней в Австралії, японська Осака та новозеландський Окленд.

Київ же, як і минулого року, посів 165 місце. Найгіршим містом для життя з 2013 року залишається Дамаск — столиця Сирії. Порівнюючи з попередніми роками, нижчу сходинку посів Тель-Авів в Ізраїлі на тлі війни в секторі Гази.