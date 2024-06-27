«Дія» розширює сервіс подачі заяв до міжнародного Реєстру збитків

Міністерство цифрової трансформації розширює сервіс у «Дії», за допомогою якого українці подають заяви до міжнародного Реєстру збитків про пошкодження та знищення житла через війну Росії проти України.

Про це пише пресслужба Мінцифри.

Незабаром скористатися послугою зможуть всі українці з пошкодженим чи зруйнованим житлом, зокрема ті, в кого:

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму «єВідновлення»;

оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Щоб протестувати такі оновлення, «Дія» запустила бета-тестування. До нього можуть долучитися повнолітні громадяни України з податковим номером.

Заяви до міжнародного Реєстру збитків — це підстави для подальших репарацій, які виплачуватиме Росія.