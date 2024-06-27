Генштаб: Росія за добу втратила ще 1 260 окупантів і 42 артсистеми

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці інформував, що за минулу добу, 26 червня, російські війська втратили орієнтовно 1 260 військовослужбовців (вбиті та поранені), три танки, девʼять бронемашин і 42 артилерійські системи, пʼять засобів ППО, 61 одиницю автотехніки та 11 одиниць спецтехніки, а також 24 безпілотники різного рівня.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.