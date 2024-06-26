У передмісті Херсону росіяни скинули з дрона вибухівку на двох дітей і трьох дорослих

У Херсонській громаді російські військові скинули з дрона вибухівку на трьох дорослих та двох дівчат віком 12 і 15 років. Дітей госпіталізували.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У молодшої дівчинки вибухова травма та множинні уламкові поранення голови, тулуба, ніг і рук. У старшої — вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. Обидві у стані середньої тяжкості.

Також до лікарні по допомогу самостійно звернулись троє дорослих, які були разом з дітьми.