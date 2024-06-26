Збірна України завершила виступи на Євро-2024

Збірна України зіграла внічию проти Бельгії в останньому матчі групового раунду Чемпіонату Європи з футболу. Гра закінчилась з рахунком 0:0, таким чином, Україна посіла четверте місце ву групі.

Для виходу до 1/8 фіналу Україні було необхідно перемогти бельгійців або зіграти внічию та розраховувати, що паралельний поєдинок Словаччина — Румунія закінчиться перемогою однієї з команд.

Зазначимо, що зустріч із бельгійцями була першою для збірної України. На двох попередніх Чемпіонатах Європи Бельгія доходила до чвертьфіналу: у 2016-му сенсаційно програла Уельсу 1:3, а у 2020-му з рахунком 1:2 поступилася майбутнім чемпіонам — збірній Італії.

На старті Євро збірну Бельгії вважали абсолютним фаворитом групи, але вже в першому матчі вони сенсаційно програли Словаччині з рахунком 0:1.