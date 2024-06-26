Президент Кенії відкликав податковий законопроєкт після масових протестів, у яких загинули 22 людини

Президент Кенії Вільям Руто заявив, що відкличе податковий законопроєкт із суперечливими підвищеннями податків на щоденні товари й послуги — від імпорту яєць до банківських переказів. Заява президента прозвучала на тлі масштабних протестів у столиці Найробі та інших містах, під час яких загинули 22 людини.

Про це пишуть Associated Press і BBC.

У зверненні до нації Вільям Руто сказав, що, очевидно, кенійці «не хочуть мати нічого спільного» із законопроєктом. Тому він відмовився його підписувати та пообіцяв, що згодом відкличе його.

Президент Кенії назвав смерть 22 протестувальників «прикрою ситуацією» і висловив співчуття.

Associated Press

Мітингувальники спробували штурмувати будівлю парламенту, виступаючи проти підвищення податків у країні, яка вже потерпає від кризи вартості життя. Новий законопроєкт включав нові податки на хліб, олію, власні автомобілі та фінансові операції.