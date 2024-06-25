У Кенії протестувальники штурмували парламент, поліція відкрила по них вогонь. Є загиблі, парламент палає

У столиці Кенії Найробі мітингувальники намагалися штурмувати парламент, поліція відкрила вогонь. Щонайменше пʼятеро протестувальників загинули, десятки поранені.

Про це пишуть Reuters і BBC.

Масові протести охопили велику кількість міст Кенії після того, як парламент схвалив законопроєкт про підвищення податків.

Законопроєкт має на меті зібрати додаткові $2,7 мільярда податків, щоб полегшити боргове навантаження, адже лише відсоткові платежі забирають 37% річного доходу країни.

Загалом мітингувальники вийшли на вулиці в 30 із 47 округів країни. У Найробі весь день були закриті підприємства, а транспорт зупинився, оскільки поліція вступає в бої з тисячами демонстрантів.

Мітингувальники спробували штурмувати будівлю парламенту. Поліція спершу використовувала сльозогінний газ і водомети, а потім відкрила вогонь.

Кореспондент Reuters нарахував тіла щонайменше пʼятьох загиблих протестувальників біля парламенту. Парамедикиня Вівіан Ачіста сказала журналістам, що щонайменше десятьох з них застрелели.

Інший парамедик, Річард Нгумо, заявив, що внаслідок стрілянини поранені понад 50 людей.

Під час сутичок загорілась будівля парламенту.

Протестувальники виступають проти підвищення податків у країні, яка вже потерпає від кризи вартості життя, багато хто також закликає президента Вільяма Руто піти у відставку.

Уряд вже пішов на деякі поступки, пообіцявши скасувати запропоновані нові податки на хліб, олію, власні автомобілі та фінансові операції. Але цього виявилося недостатньо, щоб задовольнити протестувальників.