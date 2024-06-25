У Кенії протестувальники штурмували парламент, поліція відкрила по них вогонь. Є загиблі, парламент палає

У столиці Кенії Найробі мітингувальники намагалися штурмувати парламент, поліція відкрила вогонь. Щонайменше пʼятеро протестувальників загинули, десятки поранені.
Масові протести охопили велику кількість міст Кенії після того, як парламент схвалив законопроєкт про підвищення податків.
Законопроєкт має на меті зібрати додаткові $2,7 мільярда податків, щоб полегшити боргове навантаження, адже лише відсоткові платежі забирають 37% річного доходу країни.
Загалом мітингувальники вийшли на вулиці в 30 із 47 округів країни. У Найробі весь день були закриті підприємства, а транспорт зупинився, оскільки поліція вступає в бої з тисячами демонстрантів.
Мітингувальники спробували штурмувати будівлю парламенту. Поліція спершу використовувала сльозогінний газ і водомети, а потім відкрила вогонь.
Кореспондент Reuters нарахував тіла щонайменше пʼятьох загиблих протестувальників біля парламенту. Парамедикиня Вівіан Ачіста сказала журналістам, що щонайменше десятьох з них застрелели.
Інший парамедик, Річард Нгумо, заявив, що внаслідок стрілянини поранені понад 50 людей.
Під час сутичок загорілась будівля парламенту.
Протестувальники виступають проти підвищення податків у країні, яка вже потерпає від кризи вартості життя, багато хто також закликає президента Вільяма Руто піти у відставку.
Уряд вже пішов на деякі поступки, пообіцявши скасувати запропоновані нові податки на хліб, олію, власні автомобілі та фінансові операції. Але цього виявилося недостатньо, щоб задовольнити протестувальників.