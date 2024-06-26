Словаччина бере участь у чеській ініціативі боєприпасів для України й погодиться з планами НАТО про подальшу підтримку Києва

Президент Словаччини Петер Пеллегріні здійснив свій перший офіційний до Чехії та зустрівся з президентом Петром Павелом. Вони обговорили допомогу Україні та війну.

Про це пише чеське видання Pravda.

Чеська і словацька сторони намагаються відновити відносини, які порушила війна Росії проти України. Нинішній уряд Словаччини на чолі з Робертом Фіцо не з позитивом ставиться до допомоги Україні, проте президент країни Петер Пеллегріні заявляє, що уряд не припинив комерційні поставки зброї Києву та офіційно підтримує відновлення територіальної цілісності України.

Словацький президент зазначив, що його країна допомогає Україні з електроенергією, бере участь у чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів. Словаччина масштабувала виробництво боєприпасів та їхню модернізацію. Велика частина снарядів у межах чеської ініціативи вироблятиметься й перероблятиметься на заводах у Словаччині.

Також, за словами Пеллегріні, Братислава погодиться з планами НАТО на подальшу підтримку України після липневого саміту, але все ж не направлятиме словацьких солдатів в Україну навіть для тренувальних місій.

Президент Чехії Петр Павел додав, що деякі політики Словаччини та Чехії наголошують на необхідності досягнення миру, але водночас мало говорять про підтримку України.

«Нинішні пропозиції Росії, якщо це взагалі можна так назвати, насправді є лише вимогою капітуляції України. Це не є реалістичним виходом на переговори», — наголосив Павел.

Спільна пресконференція Петера Пеллегріні та Петра Павела, імовірно, є способом відкорегувати двосторонні відносини Словаччини й Чехії. Одна з публічних ситуацій, яка в березні 2024 року продемонструвала недовіру між країнами, — коли премʼєр Чехії Петр Фіала не став озвучувати при премʼєрі Словаччини Фіцо деталі поставок снарядів Україні — боявся, що стратегічна інформація про боєприпаси може потрапити до росіян через, як вважається, проросійського премʼєра Словаччини.