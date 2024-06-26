На порталі «Дія» тепер можна оновити дані про місце прописки

На порталі «Дія» запустили нову послугу — тепер онлайн можна актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Як зрозуміти, що потрібно оновити дані про реєстрацію:

помилка при замовленні витягу про місце проживання в «Дії»;

неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;

немає місця проживання в паспорті в «Дії», хоча ви зареєстровані;

неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.

Також можна оновити ці дані про дитину. Їй витяг про реєстрацію потрібен, коли йде в садочок або школу.

Федоров наголосив, що нова функція — це не зміна прописки, а лише оновлення даних про неї.

На цьому етапі послуга доступна по всій країні, крім деяких громад з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, Одеси й Миколаєва, повний перелік — за посиланням.