Ексспівробітнику ГПУ Щербині дали 6 років за вимагання $150 тисяч для тодішнього голови ДБР Труби

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив на 6 років колишнього співробітника тоді ще Генеральної прокуратури Ігоря Щербину за вимагання хабаря для колишнього директора ДБР Романа Труби.

Про це пише Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

САП не вказує конкретного імені підсудного, але з деталей справи та опублікованих фото зрозуміло, що мова про Щербину.

Суд також ухвалив конфіскувати все майно Щербини й позбавити його чину старшого радника юстиції.

На виконання рішення суду Щербину взяли під варту у залі суду. Він має 30 днів на те, щоб подати апеляцію.

Справа Щербини

Справа Щербини тягнеться ще з 2019 року. За даними слідства, він вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовників $150 тисяч хабаря для підкупу тодішнього керівника ДБР Романа Труби.

Той в обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження щодо дій згаданої компанії-забудовника. Щербину та підприємця-посередника затримали після першої частини хабаря у розмірі $75 тисяч.

Тоді ж в грудні 2019-го Щербину та підприємця відправили під арешт, але вже за кілька днів обоє вийшли на свободу, заплативши заставу.