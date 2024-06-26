Десктопна програма ChatGPT тепер доступна для всіх користувачів macOS

Тепер усі користувачі macOS можуть завантажити чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT як десктопну програму.
Для швидкого запуску ChatGPT користувачам просто треба натиснути клавіші Option та Space.
Власники macOS можуть вантажити у чат-бот файли зі свого компʼютера та ставити запитання за допомогою голосових повідомлень, робити з його допомогою скриншоти екрана. А ще застосунок дає змогу отримати доступ до минулих бесід із ChatGPT — вони відображені у лівій бічній панелі.
Скачати програму можна тут. Для Windows вона поки що недоступна — її обіцяють запустити «пізніше цього року».
- Днями Apple представила iOS 18, а головним моментом презентації стала нова платформа штучного інтелекту Apple Intelligence. Це розробили в партнерстві з OpenAI.