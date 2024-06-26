Очільнику російського «Мосфільму» Шахназарову повідомили про підозру у виправданні агресії РФ

Російському кінорежисеру, очільнику «Мосфільму» Карену Шахназарову, який публічно підтримав вторгнення РФ в Україну, повідомили про підозру/

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

ОГП не називає імені підозрюваного, але з деталей справи та опублікованого фото зрозуміло, що йдеться саме про Шахназарова.

Йому інкримінували виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, режисер систематично висловлював свою позицію на підтримку держави-агресора, а в інтервʼю пропагандистам транслював російські наративи і лозунги.

Наприклад, 18 вересня 2023 року в YouTube зʼявилось інтерв’ю за участі Шахназарова на тему суверенітету України та інтересів Росії.