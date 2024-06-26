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Лист, у якому Ейнштейн попередив Рузвельта про розробку атомної бомби, продадуть на аукціоні

Автор:
Олександра Опанасенко
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Один із найважливіших листів фізика Альберта Ейнштейна, у якому він попередив тодішнього президента США Франкліна Рузвельта про імовірну розробку атомної бомби, виставлять на аукціон Christieʼs. Попередньо лот оцінюють у $4 мільйони.

Про це пише The Wall Street Journal.

Улітку 1939 року, коли на Європу насувалася Друга світова війна, кілька вчених звернулися до Ейнштейна з проханням попередити президента США Рузвельта про досягнення нацистської Німеччини в ядерних дослідженнях. Науковці думали, що Німеччина збирається розробити атомну бомбу.

До Ейнштейна звернулися не просто так — тоді вони з Рузвельтом уже були знайомі. Одного разу Рузвельт навіть запросив Ейнштейна залишитися на ніч у Білому домі, де вони вечеряли. Тож Ейнштейн взявся до роботи.

Фізик Альберт Ейнштейн.

Фізик Альберт Ейнштейн.

Wikimedia Commons

2 серпня 1939 року Ейнштейн і угорський фізик Лео Сілард склали текст листа.

Він починається так: «Сер, останні дослідження в галузі ядерної фізики показали, що уран можна перетворити на нове і важливе джерело енергії». У листі Ейнштейн писав, що влада Німеччини активно підтримує ядерні дослідження та може створювати «надзвичайно потужні бомби».

Фізик закликав уряд США робити те саме. І після листа Рузвельт сформував комітет, який був попередником очолюваного Робертом Оппенгеймером «Мангеттенського проєкту», що створив бомби, скинуті над Хіросімою та Нагасакі в Японії. Це поклало кінець Другій світовій війні та розпочало ядерну еру.

Оригінал листа, який Ейнштейн і надіслав Рузвельту, зберігається в бібліотеці та музеї Рузвельта в Гайд-парку, Нью-Йорк. А ось другу версію листа — трохи коротшу — Сілард зберігав протягом усього свого життя, і саме її незабаром виставлять на аукціон.

Двосторінковий друкований лист Ейнштейна, який він надіслав президенту США Рузвельту.

Двосторінковий друкований лист Ейнштейна, який він надіслав президенту США Рузвельту.

Christie's Auctions

Навряд чи цей лот побʼє рекорд у €11,6 мільйона — саме за таку ціну в 2021 році продали манускрипт, у якому Альберт Ейнштейн розробляв свою теорію відносності. Але, скоріш за все, лист стане найдорожчим з проданих листів Ейнштейна.