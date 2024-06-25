Україна провела обмін полоненими з Росією — додому повернулись 90 українців.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обміняли воїнів Нацгвардії, Військово-морських сил, Сухопутних військ, тероборонівців і прикордонників. Серед них є захисники Маріуполя, Чорнобильської атомної електростанції, яких взяли в полон ще на початку вторгнення взимку 2022 року, а також військові, які воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Координаційний штаб уточнив, що повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців. Серед них — 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, які вийшли з «Азовсталі». З полону визволили також 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Омбудсман Дмитро Лубінець зауважив, що це був 53-й обмін військовополоненими. На сьогодні вже вдалося повернути 3 300 українців.

В обміні допомагали Обʼєднані Арабські Емірати.

Російська сторона теж отримала 90 своїх полонених.