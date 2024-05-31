Україна повернула з російського полону 75 людей. Серед них оборонці Маріуполя, Зміїного і військові з ЧАЕС

Україна повернула з російського полону 75 людей, повідомив президент Володимир Зеленський.

В координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼять жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

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Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських сил та двоє представників Повітряних сил.

Також додому повернувся 21 нацгвардієць, семеро прикордонників, шестеро тероборонців і чотири цивільні українки.

Крім того, серед звільнених — 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також 10 оборонців Маріуполя.

Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках.

Обмін пройшов за формулою «75 на 75», повідомили в російському Міноборони.