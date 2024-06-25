На Донеччині проведуть примусову евакуацію дітей з пʼяти населених пунктів

На Донеччині проведуть примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками із селища Дробишеве Лиманської громади, а також із сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль і Романівка Іллінівської громади.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Направили це рішення на погодження з органами військового командування на відповідній території та Координаційним штабом з питань проведення обовʼязкової евакуації населення в умовах воєнного стану», — зазначив він.

Також на засіданні комісії розглянули посилення заходів з евакуації з Торецької громади. Філашкін зазначив, що російські війська щодня обстрілюють громаду з усіх видів озброєнь, зокрема застосовують авіабомби й безпілотники, тож перебувати там мирному населенню вкрай небезпечно.