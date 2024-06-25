Уряд України дозволив операторам розмінування бронювати 100% саперів

Кабінет міністрів України дозволив сертифікованим операторам з розмінування забронювати від мобілізації 100% складу груп або відділень саперів, які безпосередньо проводять розчищення від мін і боєприпасів.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Рішення стосується фахівців сертифікованого оператора, які входять до складу груп нетехнічного і технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.

ЙІдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін і вибухонебезпечних предметів у полях. Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання. Бронювання анулюють, якщо оператор протягом пів року не займатиметься гуманітарним розмінуванням.