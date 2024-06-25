Генералу «Росгвардії» Ігорю Турченюку повідомили про підозру у веденні агресивної війни. Він брав участь в окупації Херсонщини

Служба безпеки України повідомила про підозру командувачу угруповання військ РФ «Південь», генерал-полковнику Ігорю Турченюку. Йому закидають ведення агресивної війни (ч. 2 ст. 437 КК), за що загрожує до 15 років увʼязнення.

СБУ інформує, що Турченюк брав участь у захопленні й окупації правобережжя Херсонської області взимку 2022 року.

За даними слідства, генерал керував підрозділами, які захоплювали область, а під час окупації командував «фільтраційними» групами, які переслідували учасників руху опору. Крім того, за наказом Турченюк російські військові нападали на учасників протесту проти агресії РФ. Росіяни викрадали українців на вулицях і відвозили до катівень. Також підрозділи «Росгвардії» під керівництвом Турченюка чергували на блокпостах, де зупиняли та «конфісковували» автомобілі місцевих жителів, які хотіли виїхати з окупації. Людей при цьому грабували.

Напередодні звільнення Херсону українськими військами підрозділи російських військ під командуванням Турченюка втекли на лівобережну частину регіону, де продовжують чинити воєнні злочини, наголошують у СБУ. Турченюк наразі на волі, він досі на окупованій частині території України.