Чоловіків можуть відрахувати з вишів за відмову проходити базову військову підготовку — уряд схвалив постанову

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо проведення базової загальновійськової підготовки студентів-чоловіків та поліцейських. За відмову проходити вишкіл можуть відрахувати.

Відповідну постанову ухвалили 21 червня, вона опублікована на сайті Кабміну.

Реалізація постанови дасть змогу організувати з 1 вересня 2025 року проведення базової загальновійськової підготовки у закладах вищої освіти (згідно з ухваленим у квітні законом про мобілізацію її введуть замість строкової служби).

Підготовку мають пройти:

студенти-чоловіки, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти (жінки — добровільно);

курсанти військових ВНЗ, військових навчальних підрозділів вищої освіти;

курсанти ВНЗ зі специфічними умовами навчання, які готують поліцейських;

поліцейські під час проходження первинної профпідготовки в навчальних закладах.

Винятками будуть лише ті, хто:

визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

вже проходили військову службу;

мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Якщо придатний до військової служби студент відмовиться від проходження практичної підготовки базового вишколу, це буде підставою для його відрахування.

Проходження вишколу можна перенести на наступний рік, якщо для цього є поважні причини й таке рішення схвалив керівник навчального закладу, де проходить така підготовка.