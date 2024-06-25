Генштаб: Минулої доби Росія втратила вбитими й пораненими ще 1 180 військових

За минулу добу, 24 червня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 180 російських військових. Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими й пораненими майже 536 840 солдатів, інформує Генштаб ЗСУ.

Також за добу Сили оборони знищили:

8 035 танків (+4 за минулу добу);

15 431 бойову броньовану машину (+18);

14 281 артилерійську систему (+35);

1 108 реактивних систем залпового вогню;

863 засоби протиповітряної оборони;

359 літаків;

326 гелікоптерів;

11 413 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+31);

2 324 крилаті ракети (+1);

28 кораблів і катерів;

1 підводний човен;

19 362 автомобілі й автоцистерни (+58);

2 403 одиниці спеціальної техніки (+6).

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.