Військово-морські сили офіційно заявили про атаку на склад з безпілотниками в російському Єйську. Що вдалося знищити

Військово-морські сили ЗСУ офіційно повідомили про знищення складу з безпілотниками та супутньої інфраструктури в Єйську, що в Краснодарському краї РФ.

Так, у взаємодії зі Службою безпеки України ВМС уразили обʼєкти військового полігону 726 навчального центру протиповітряної оборони в Краснодарському краї РФ. Цей заклад навчає і готує військовослужбовців до використання безпілотників різних видів.

Внаслідок удару українські військово-морські сили знищили 20 дронів Shahed-136 / «Герань-2», 50 баражувальних безпілотників «Ланцет», 40 розвідувальних дронів ZALA та десять розвідувальних БпЛА SuperCam.

Також є загиблі серед інструкторського складу і технічного персоналу з Єлабуги, зазначили у ВМС ЗСУ.