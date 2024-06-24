Міністри закордонних справ ЄС погодили допомогу Україні з доходів від заморожених активів РФ. Перші €1,4 млрд надійдуть наступного місяця

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодили використання доходів з російських заморожених активів на протиповітряну оборону і зброю для України. Перший транш на €1,4 мільярда надійде до України наступного місяця.

Про це головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

«Міністри сьогодні погодили законодавчі рамки щодо використання прибутків від заморожених російських активів на наповнення Європейського фонду миру», — заявив він.

За його словами, ці кошти почнyть використовувати на користь України «у максимально оперативний спосіб».

«€1,4 мільярда стануть доступними протягом наступного місяця, і ще один мільярд — до кінця року. Вони будуть надаватися Україні на такі три цілі — ППО, боєприпаси, підтримка української промисловості», — зазначив Боррель.

Боррель також повторив, що у ЄС знайшли спосіб обійти постійні спроби Угорщини заблокувати рішення.

«Ми розуміємо, що з юридичного погляду, оскільки одна країна не брала участі в рішенні щодо використання активів, вона не може брати участі в ухваленні рішення про те, на які цілі їх спрямовувати. Зараз робота, яку нам ще треба зробити стосовно Європейського фонду миру, прискориться без цього блокувального фактора. Лідери говоритимуть про це на наступному саміті», — сказав він.