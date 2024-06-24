Угорщина оскаржить рішення ЄС надати Україні €1,4 мільярда з доходів від активів РФ

Міністр закордонних справ Петер Сіярто підтвердив, що Європейський Союз погодив спрямування €1,4 мільярда надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України, але Будапешт має намір оскаржити це.

Про це він заявив на пресконференції для провладних угорських ЗМІ, передає HVG.hu.

Сіярто каже, що «ЄС перетнув червону лінію», коли ухвалив це рішення.

Голова угорської дипломатії поскаржився, що «воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення» в ЄС, і попередив, що угорська сторона вже вивчає «правові можливості» оскаржити їх.

Юридична служба Ради ЄС констатувала, що Угорщина не може зупинити це фінансування, оскільки утрималася під час голосування на початку цього року за створення UAF, а кошти не надходять від платників податків ЄС.

Попри сьогоднішню домовленість, Угорщина продовжує блокувати виплату €6,6 мільярда в межах програми для ЗСУ як часткову компенсацію за зброю, придбану для України.